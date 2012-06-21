Біля Миколаївської обласної державної адміністрації розгорнуто намет для збору гуманітарної допомоги для евакуйованих та постраждалих від пожежі на арсеналі у Чернігівській області. Пункт збору працюватиме цілодобово. Наразі є необхідність у забезпеченні продуктами харчування тривалого зберігання, теплими речами, будівельними матеріалами. Як зазначив голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко, – «поки експерти з’ясовують, хто винен у надзвичайній ситуації на Чернігівщині, хто має керувати і кого треба одразу звільняти, Миколаївська обласна державна адміністрація вибудувала конкретний план дій. Ми одразу звернулись до керівництва Чернігівської області і запропонували їм допомогу. Тому наші служби соцзахисту облаштували пункт збору необхідних речей. Кожен, хто бажає, може допомогти». Голова облдержадміністрації зазначив, що в разі необхідності Миколаївщина готова прийняти родини постраждалих та дітей – до пансіонатів, оздоровчих центрів, шкіл, інтернатів та інших соціальних закладів.
ДОПОМОГА