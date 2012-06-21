Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаєві організували безкоштовні курси з ізотерапії для військовослужбовців та їхніх родин, сімей загиблих та ветеранів АТО, переселенців. Навчитися мистецтву, що лікує, можна щосуботи і до кінця року у ветеранському кафе.
Про це йдеться в сюжеті програми «Об’єктив» телекомпанії НИС-ТВ.
Ініціатором проєкту виступила громадська організація «Асоціація учасників та інвалідів АТО», для якої це не перша ініціатива щодо психологічної реабілітації бійців та їхніх родин. Такі уроки, на думку психологів, дозволять відволікатися від буденних справ, тривог та очікувань.
Як зазначає керівник проєкту Оксана Тешнер, – мета цих занять це скидання негативних емоцій, формування нового життєвого простору на підставі пройденого досвіду, який виливається на папір, і люди знаходять новий сенс життя.
Відвідувачка курсів Валентина, дружина військовослужбовця та мама трьох синів, каже, що розуміє всю ситуацію, пов’язану із війною. Але не завжди розуміння дає сили проходити всі життєві іспити. Тож родина прийшла на уроки ізотерапії, де разом малюють картинки мирного домашнього життя. Разом вони з нетерпінням чекають на повернення чоловіка і батька, який п’ятий рік боронить кордони нашої держави.