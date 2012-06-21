Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На Миколаївському хлібозаводі №1 почали випікати пасхальну здобу. Лінії з виготовлення великодніх пасок освятив Митрополит Миколаївський і Очаківський Питирим.
«Ми просили Господа благословити працю пекарів, дарувати їм великі і багаті милості в поточному році, щоб на столах миколаївців завжди було хліба в достатку. Віримо, що Бог дасть усім міцного здоров’я, довгих років життя та успіхів у вашій благій діяльності», — сказав священик.
Останніми роками на підприємстві напередодні Великодня завжди відбувається освячення ліній з випічки пасок, це стало доброю традицією для пекарів. Цього року на підприємстві освоїли два нових види пасок — «Великдень апельсинова» і «Панеттоне». А в цілому пекарі запропонують сім видів різних за рецептурою і смаками великодніх пасок, серед яких кожен обере свою.
Директор ТОВ «Миколаївський хлібзавод №1» Олена Ракова розповіла, що ми по-особливому ставимося до випічки нашої святкової здоби і прагнемо донести віру і тепло, яке вкладаємо в нашу продукцію. Готуємо паски виключно з високоякісної сировини, не використовуємо штучні добавки, підсилювачі смаку, консерванти і ароматизатори. А найголовніше — те, що великодні вироби наші майстри печуть зі світлим і добрим настроєм, щоби вони вийшли особливо смачними і пишними».