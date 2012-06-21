Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
В обласному центрі відбулося урочисте відкриття амбулаторії № 4 Центру первинної медико-санітарної допомоги № 3. За рахунок коштів міського бюджету здійснили комплексну реконструкцію цієї медустанови. Більш того, її оснастили всім необхідним обладнанням: починаючи від оргтехніки та кондиціонерів, і закінчуючи медичним обладнанням, необхідним для щоденної роботи лікарів. На це з міського бюджету виділено майже 11 мільйонів гривень.
Миколаївський міський голова зазначив, що міська влада послідовно реформує медичну сферу, ремонтує медустанови, зокрема первинного рівня. Так, цього року відкрили після реконструкції амбулаторію в Широкій Балці. А сьогодні відчинила свої двері повністю оновлена амбулаторія № 4. Він підкреслив, що в бюджеті на 2019-ий рік лише на придбання нового медичного обладнання передбачено 40 мільйонів гривень. А на оновлення ліфтового обладнання в лікувальних закладах виділили майже чотири мільйони.
Як розповіла в. о. головного лікаря ЦПМСД № 3 Вікторія Заміхановська, цей медзаклад обслуговує майже 65 тисяч містян. В амбулаторії №4 працюють сім сімейних лікарів та двоє педіатрів, за цим медзакладом закріплено майже 20 тисяч осіб, з них майже три тисячі дітей віком до 18 років.
«У цьому медичному закладі надаватимуть весь пакет медичних послуг, які оплачуватимуться Національною службою здоров’я, – зазначила лікар. – Тут працюватиме кабінет профілактичних щеплень, оглядовий та фізіотерапевтичний кабінет, процедурний та маніпуляційний кабінети».