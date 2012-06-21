Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Двадцять строковиків та двадцять миколаївських контрактників долучились до лав Національної гвардії України. Присягу нові бійці склали в урочистій обстановці в парку «Народний Сад», на якій були присутні їхні друзі та родичі.
Анастасія Гнатюк – одна з шести жінок, яка вступила до лав Національної гвардії України, служитиме за контрактом кухарем. Як зазначає дівчина, – вона з родини військових, тож рідні підтримали її наміри служити на вірність українському народові.
«Перед присягою ми проходили навчання, аби краще підготуватися до виконання почесної справи», – повідомила контрактниця.
29-річний Микола Станіславський також склав присягу, підписав контракт на три роки. Молодий чоловік також свідомо зробив свій вибір захищати Батьківщину. Начальник відділення по роботі з особовим складом військової частини 3039 Національної гвардії України майор Сергій Кірічок каже, що військовослужбовці, які щойно присягнули на вірність Україні, служитимуть у патрульному підрозділі та стрілецькому батальйоні, займатимуться конвоюванням та екстрадицією підсудних.