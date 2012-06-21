Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

У миколаївському концерт-холі «Юність» відбувся спектакль «Любов з доставкою», який викликав великий інтерес у миколаївських глядачів. Режисер постановки Олег Кошевой зазначив: «Хоча жанр вистави і заявлений, як «Comedy fatality», це — трагікомедія. Ми переходимо до малих форм. Якщо раніше в наших мюзиклах задіяли до 70 осіб, зараз героїв лише п’ять. Натомість ми сподіваємося, що глядач відчує всію повноту емоцій, зможе і посміятися, і засумувати, і замислитися». Вистава заінтригувала не лише сюжетом, а й акторською грою. Ролі трьох сестер зіграли не професійні акторки, а відомі в Миколаєві талановиті жінки: директорка Палацу культури «Молодіжний» Юлія Захарова, бізнес вумен Анастасія Погосова, фахівець сфери культури Лілія Заворотня.

У центрі сюжету — 36-тирічний чоловік, безмірно опікуваний трьома тітоньками, які перетворили його життя в набір комплексів, хлопця в дитинстві навіть дражнили «тритітонька». Жінки прядуть свої магічні нитки долі свого племінника. Усе своє життя вони намагалися знайти особисте щастя, але їм так і не вдалося створити свої сім’ї, а до старості залишилися лише теплі спогади про батьків та гіркі — про невдалі спроби знайти свою половинку. Їхню неприкаяну старість об’єднує священна місія — турбота про єдиного синочка своїй покійної сестри. Розуміючи, що хлопчик подорослішав, тітки вирішують запросити для нього дівчину за викликом. Але навіть особисте та інтимне життя свого племінника вони тримають під невсипущим контролем, що в кінці-кінців призводить їх до загибелі, а так ревно опікуваного ними Помпілія до психічного розладу та суїцидальних нахилів.

У виставі в комедійному жанрі показана гіперопіка та гіпертурбота. А трагедія полягає в тому, що бажання піклуватися, оберігати, контролювати життя іншої людини переходить розумні межі. Від цього і страждає людина, яка і не живе сама, за яку все вирішують невсипущі тітки. Бажання вічно захищати, постійне знищення свободи завжди призводить до плачевного результату. Фінал спектаклю залишається відкритим. Кожен глядач може придумати для себе той фінал, який влаштовує особисто його.