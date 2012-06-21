Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Співробітники відділу із боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Миколаївській області спільно зі слідчим відділенням Інгульського відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №2 задокументували злочинну діяльність чоловіка – адміністратора готельно-банного комплексу, який за грошову винагороду влаштовував чоловікам розваги із дівчатами легкої поведінки.
50-річний адміністратор закладу викликав повій для клієнтів готелю та лазні, які бажали отримати платні сексуальні послуги. За таку послугу звідник отримував по 250 гривень за кожного клієнта з заробітку дівчини. У ході проведення санкціонованого судом обшуку правоохоронці виявили та вилучили у чоловіка гроші, отримані ним за звідництво, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, зошит із номерами телефонів повій та інші докази протиправної діяльності.
Відносно жінки легкої поведінки складено адміністративний протокол за ознаками ст. 181-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Заняття проституцією», санкція якої передбачає покарання у вигляді попередження або накладення штрафу.
Слідчим відділенням Інгульського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 302 КК України «Створення або утримання місць розпусти та звідництво». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк. Вирішується питання про обрання відносно адміністратора міри запобіжного заходу.