«Ми зробили хороший крок, аби почати брендувати нашу країну» (Прем’єр-міністр Володимир Гройсман).

Трохи про старт Ukraine Now. Про брендинг, про зараз, про можливості, про дії, про зміни, про сигнал

МОЖНА. Зараз час для інноваційного, креативного, і на найвищому державному рівні вже є готовність і відкритість до нового, сучасного. Прем’єр-міністр демонструє чудовий приклад та лідерство в даному питанні.

Працюємо далі, адже хороше важливіше поганого!

#UkraineNow