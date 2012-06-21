У Миколаєві відбулася «Туристична майстерня» — захід, на якому презентовано потенціал міста і області. Протягом двох днів фахівці з туризму та курортів п’яти областей України, представники влади й молодь вивчали досвід з підвищення туристичної привабливості українських територій, обговорювали перспективи розвитку внутрішнього туризму, знайомилися з цікавими об’єктами Миколаївщини. Організаторами заходу виступили облдержадміністрація, міська рада й Асоціація лідерів туристичного бізнесу в області.
Туристський потенціал обласного центру представила директорка департаменту економічного розвитку міськради Тетяна Шуліченко, яка зазначила, що місту є що показати гостям. «Одна з цікавинок міста — водні ресурси. У Миколаєві розвиваються водні види спорту, є чимало пам’яток, пов’язаних з нашими річками», — зазначила чиновниця.
Один із кроків до того, щоб відкрити місто туристам, — проєкт «Школа екскурсоводів», який розробив департамент економічного розвитку міської ради спільно з ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва».
Програму підтримав уряд Канади, і нині її успішно втілюють спільними зусиллями громадських організацій та міської ради. «Школа екскурсоводів» входить до плану розвитку міста, розробленого в межах плану сталого економічного зростання, вона отримала високу оцінку Світового банку.
Після підвищення майстерності екскурсоводів планують залучати й до проведення місцевих заходів, наприклад фестивалю Mykolaiv River Fest, що вже тричі успішно відбувся в обласному центрі.