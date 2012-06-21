В обласній клінічній лікарні запрацювало після капітального ремонту акушерсько-гінекологічне відділення, яке надає спеціалізовану допомогу вагітним, породіллям, гінекологічним хворим та новонародженим. Підрозділ — клінічна база кафедри акушерства і гінекології вищих медичних навчальних закладів.
Відділення розраховано на 50 ліжок. Загальна вартість капітального ремонту становить 3 мільйони 285 тисяч гривень, обладнання — майже 335 тисяч гривень.
Акушер-гінеколог Олег Кандауров зізнався, що за 20 років роботи не бачив стільки обладнання такої якості в одному місці. Уперше йому доведеться працювати з ліжком-трансформером, на якому зручно проводити медичні маніпуляції та операції. Таких ліжок небагато в Україні, а в обласній лікарні їх уже два. Як розповіла завідувач відділення заслужений лікар України Світлана Моцарь, фахівці виїжджатимуть на важкі пологи в область й доставлятимуть до лікарні за допомогою санітарної авіації вагітних.
Основні завдання відділення — надання кваліфікованої стаціонарної лікувально-діагностичної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги, забезпечення пацієнток невідкладною акушерсько-гінекологічною та неонатологічною, анестезіологічною та реанімаційною допомогою.
Важливе впровадження у практику сучасних засобів профілактики, діагностики і лікування ускладнень вагітності, ведення пологів і післяпологового періоду, порушень адаптації та захворювань новонароджених, своєчасне спрямування пацієнтів на вищий рівень надання медичної допомоги.