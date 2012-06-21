В обласній клінічній лікарні запрацювало після капітального ремонту акушерсько-гінекологічне відділення, яке надає  спеціалізовану  допомогу вагітним, породіллям,  гінекологічним хворим та новонародженим. Підрозділ — клінічна база кафедри акушерства і гінекології вищих медичних навчальних закладів.

Відділення розраховано на 50 ліжок. Загальна  вартість  капітального ремонту  становить 3 мільйони 285 тисяч гривень, обладнання — майже  335 тисяч гривень.

Акушер-гінеколог Олег Кандауров зізнався, що за 20 років роботи  не бачив стільки обладнання такої якості в одному місці. Уперше йому доведеться працювати з ліжком-трансформером, на якому зручно проводити медичні маніпуляції та операції. Таких ліжок небагато в Україні, а в обласній лікарні їх уже два. Як розповіла завідувач відділення заслужений лікар України Світлана Моцарь, фахівці виїжджатимуть на важкі пологи в область й доставлятимуть до лікарні за допомогою санітарної авіації вагітних.

Основні завдання відділення — надання кваліфікованої стаціонарної лікувально-діагностичної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги, забезпечення  пацієнток невідкладною акушерсько-гінекологічною та неонатологічною, анестезіологічною та реанімаційною допомогою.

Важливе впровадження у практику сучасних засобів профілактики, діагностики і лікування ускладнень вагітності, ведення пологів і післяпологового періоду, порушень адаптації та захворювань новонароджених, своєчасне спрямування пацієнтів  на вищий рівень надання медичної допомоги. 