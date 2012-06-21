Молода миколаївська письменниця Ангеліна Кріхелі випустила в світ першу книжку авторської серії «Казки для сімейного читання». На роботі дівчина постійно спілкується з медичними працівниками й пише статті на медичні теми. Якось виникла ідея створити популярне видання для дітей «Королівство Діабетія», де звичною для дитини казковою мовою розповісти про захворювання, як з ним повноцінно існувати й радіти життю. Побувавши на семінарі для журналістів «Діабет: час діяти разом», Ангеліна дізналася, що психологи навчають батьків і медиків розповідати дітям про хворобу, переробляючи відомі казки, адаптуючи їх під певну тему. Тоді авторка остаточно вирішила взятися за написання книжки для казкотерапії.
— Три місяці в мене пішло на осмислення деталей, продумування сюжетної лінії і образів героїв та поєднання всього цього з темою діабету, — розповідає письменниця. — На щастя, інформації, зібраної за кілька років роботи, мені вистачало. Проект книжки відправила миколаївському ендокринологу Наталії Кошовій. Вона схвально поставилася до мого тексту й зауважила, що таку книжку мають прочитати дітки з цукровим діабетом не тільки Миколаївської області, а й усієї країни.
У цій книжці немає жодного випадкового слова, кожен асоціативний ряд, образ і навіть імена продумані. Розвиток сюжету починається з того, що на вході до загадкового королівства дев’ятикласницю Віру зустрічає паж, який просить врятувати їхній світ. Що залишається дівчинці, викраденій зі свого світу, крім як погодитися? На шляху до порятунку королівства Вірі треба пережити зраду, знайти добрих друзів й ознайомитися з чаклунством.
Для дітей це просто казкова історія з пізнавальними моментами. Для дорослих — привід поговорити з дитиною про діабет, розповісти докладніше про цю хворобу за допомогою героїв і сюжету. Автор в іронічній формі робить соціальний зріз життя. У книжці йдеться про його етапи — від моменту, коли дитина дізнається про цукровий діабет і перспектива подальшого існування здається їй туманною й похмурою, до того, коли вона розуміє, що з допомогою ендокринологів та підтримкою батьків це не вирок, а спосіб життя.
Це не перша книжка молодої авторки, але дебют авторської серії «Казки для сімейного читання». У серію увійдуть видання, пов’язані сюжетом, і окремі історії для читання з батьками. Раніше Ангеліна Кріхелі видавала книжки власним коштом, але цього разу їй все-таки надали допомогу. У подальших планах — можливість запису аудіоверсії книжки в межах авторського благодійного проекту «Аудіокнига для дітей з вадами зору». 30 примірників книжки подарували дітям з цукровим діабетом, які проходять лікування в обласній дитячій клінічній лікарні. Ще 50 — миколаївським бібліотекам та філіям. Книжка доступна для читання в режимі онлайн у бібліотеках країни