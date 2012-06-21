У Миколаєві відбувся перший Південний медіафорум, у якому взяли участь понад 200 журналістів з Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. Захід проходив у форматі діалогового майданчика для прямого спілкування і дискусій між журналістами, власниками медіа, блогерами, політиками, владою та всеукраїнськими експертами-аналітиками.
Мета форуму — розвиток медіаграмотності серед журналістів і власників ЗМІ південного регіону України. Промовці розповіли про політику в журналістиці й навпаки ситуацію на медіаринку України, інформаційну безпеку й нові тенденції у ЗМІ, успішні медіастартапи, блогерство і монетизацію соцмереж. Гостра дискусія розгорнулася під час обговорення теми «Влада та медіа».
Форум провела громадська організація «Миколаївщина — надійний партнер», яка вже п’ятий рік поспіль організовує масштабні заходи на різну тематику. Як зазначає ініціатор проведення заходу Оксана Янішевська, «настав час четвертої влади, яка впливає на всі сфери суспільного життя. Ми надаємо майданчик для дискусій та обміну досвідом. Сподіваюся, що спілкування стало корисним».
Участь у форумі взяли письменники Сергій Жадан та Андрій Кокотюха, які поділилися творчим досвідом. А Сергій Жадан дав пораду журналістам, яка допомагає йому писати гостро попри критику: ніколи не боятися.