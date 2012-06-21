Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У миколаївській Центральній бібліотеці ім. М. Кропивницького презентували проект «Право на повноцінне життя особливих дітей Миколаївщини та їх родин», розроблений громадською організацією «Діалог» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.
У рамках проекту проводитимуться тренінги для батьків з правових, соціальних, медичних та інших тематик, освітні курси для студентів, вуличні вистави, громадські обговорення, буде створено документальну виставу та цикл документальних фільмів. Аби миколаївці змогли зрозуміти, які перешкоди доводиться долати людям з обмеженими можливостями у своєму житті, присутнім на презентації запропонували вдягнути пов’язки та спробувати наосліп піднятися сходами до бібліотеки, або ж скористатися для цього інвалідним візком та пандусом. Бажаючі могли спробувати дотиком «прочитати» Біблію, написану шрифтом Брайля.
За словами координатора Ольги Зотової, проект допоможе батькам особливих дітей відповісти на питання: що робити, аби моя дитина могла жити повноцінним життям, спілкуватися з однолітками, вчитися, реалізувати творчий потенціал.
«Команда проекту розраховує на активну співпрацю з органами місцевого самоврядування з метою вдосконалення міської політики щодо врахування інтересів дітей з особливими потребами та родин, у яких є такі діти», – відзначила Ольга Зотова. Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що усвідомлює відповідальність міської влади за забезпечення доступності міського простору для всіх без винятку городян. Він наголосив на важливості проекту «Право на повноцінне життя особливих дітей Миколаївщини та їх родин» та підкреслив, що Миколаїв неодмінно стане найкращим містом в Україні за умовами доступності.