На Миколаївському чорноморському суднобудівному заводі відбувається ремонт найстарішого в Україні доку. Його побудовано у 1916 році, під час Другої світової війни пошкоджено та затоплено, а у другій половині ХХ сторіччя кілька разів модернізовано. Док використовували для спуску великих риболовних морозильних траулерів.
Нині миколаївська верф Smart Maritime Group (колишній ЧСЗ) ремонтує цей док, на відновлення якого передбачено близько 3 мільйонів гривень. Під час ремонту замінять зношені металоконструкції в першому та третьому понтонах загальною вагою майже 50 тонн. Буде виконано підводні роботи на суму 560 тисяч гривень, для виконання яких залучено водолазів. Миколаївський плавучий док сягає завдовжки 120 метрів, завширшки — 40 метрів, мінімальна осадка — 10 метрів, вантажопідйомність кранів — 5 тонн. У перспективі ці виробничі потужності й сам док використають у разі добудови перспективного українського корвета проєкту 58250.