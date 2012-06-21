Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Останніми днями на Миколаївщині активізувалися шахраї, які представляються від імені керівництва регіональної прокуратури. Зокрема, суб’єкти господарювання на мобільні телефони отримують дзвінки нібито від керівництва прокуратури області з проханнями посприяти у вирішенні певних питань, у тому числі і матеріальних, перерахувавши грошові кошти на вказаний картковий рахунок.
Як наголосили в прокуратурі Миколаївської області, – ці прохання носять виключно шахрайський характер. Вже встановлено, що зазначені телефонні дзвінки здійснюються з непідконтрольних Україні територій з метою дискредитувати державні органи. За даними фактами розслідуються кримінальні провадження. Миколаївська прокуратура звернулася до мешканців міста та області з проханням бути пильними аби не потрапити на гачок до шахраїв.