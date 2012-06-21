Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаєві створять міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО. Відповідний проект рішення підтримали депутати Миколаївської міської ради під час другого пленарного засідання 40-ї сесії міськради 7 скликання.
Як поінформував керівник департаменту праці та соціального захисту населення Сергій Василенко, крім ветеранів та воїнів АТО в Миколаєві проживають майже 5000 внутрішньо переміщених осіб.
«За рахунок грантових коштів Світового банку та Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на здійснення капітального ремонту приміщення, де буде розташований цей центр спрямовано три мільйони 300 тисяч гривень, – зазначив чиновник. – Крім того, ще три мільйони буде виділено банком на обладнання центру. З міського бюджету на капітальний ремонт закладу направлено один мільйон 400 тисяч гривень».
У центрі підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО надаватиметься юридична та психологічна допомога вказаним категоріям та членам їх родин. Крім того, буде можливість отримати адміністративні послуги, вирішити питання лікування та реабілітації. Роботу центр розпочне на початку 2019-го року. Планується, що він обслуговуватиме до 100 осіб на день, а штатна чисельність працівників складе вісім осіб.