Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Дільничні офіцери Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області отримали інформацію про те, що мешканець мікрорайону Ялти у себе на подвір’ї незаконно вирощує та зберігає наркотичні засоби. Отримавши ухвалу суду, правоохоронці прибули за місцем проживання «наркоаграрія» та в результаті обшуку виявили на присадибній ділянці господаря 116 кущів нарковмісних рослин. Кожен кущ коноплі чоловік турботливо доглядав – поливав, обробляв від бур’янів, а деякі підв’язував, аби не пошкодити стебла.
«Стиглий» врожай зривав та сушив на мотузках для білизни, – правоохоронці вилучили вісім кущів коноплі у висушеному стані. Також під час обшуку будинку господаря дільничні виявили скляні та пластмасові ємності, наповнені висушеною та подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, що зі слів господаря є коноплею, яку він підготував для подальшого власного вживання. А про вже розфасовану по пакетиках коноплю та насіння наркорослин, чоловік розповів, що зібрав їх нібито щоби віддати своєму товаришу у якості корму для папуг.
Усе вилучене направлено до Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України на проведення відповідного дослідження.
Слідчі Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області за вказаним фактом розпочали кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 310 КК України «Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель», що карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Наразі досудове слідство триває.
За результатами проведених експертиз правоохоронцями вирішуватиметься питання про повідомлення чоловіку про підозру, а також надання події додаткової кваліфікації, за ст. 309 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».