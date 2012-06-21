Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Родини 12 миколаївських діточок, які потребують лікування від важких хвороб, вже отримали матеріальну допомогу від обласної влади. Одноразову адресну грошову допомогу на обстеження та лікування виділено відповідно з рішенням сесії Миколаївської обласної ради.
Днями голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стаднік зустрівся з одною з таких родин, яка потребувала негайного виділення грошей. За словами чиновника, про дворічного Дмитра Жадана, в якого рідкісне і важке захворювання, той дізнався з сюжетів в ЗМІ.
Керівник області доручив управлінню охорони здоров’я та департаменту соціального захисту облдержадміністрації вжити всіх необхідних заходів, в результаті чого родині Дмитрика перераховано адресну грошову допомогу в розмірі 500 тисяч гривень.
У дописі на фейсбуці Олександр Стадник відмітив, що «інформація, яку почув від мами та тата Дмитра просто шокує. Насамперед шокує ставлення окремих лікарів, які до останнього доводили, що дитина абсолютно здорова. Я не можу залишити таку кричущу халатність без уваги, – будуть вжиті відповідні заходи». Він закликав всіх небайдужих людей допомагати таким дітям, не залишати родини напризволяще з непередбачуваними проблемами.