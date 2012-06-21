Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Центральному районі Миколаєва виявили знайдено тіло чоловіка з ножовими пораненнями. Жорстоко вбитим виявився Микола Миколайович Шитюк, директор навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Микола Шитюк був одним із найвідоміших в Україні та за її межами дослідників Голодомору 1933 року. Він автор понад 200 наукових праць, опублікованих як в Україні, так і за кордоном. Від 2008 року Микола Шитюк обіймав посаду директора.
Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко на своїй сторінці у ФБ зазначив: «Миколаївщина втратила Миколу Шитюка –талановитого викладача і вченого. Щирі співчуття рідним, близьким, колегам і всім, хто знав видатну особистість – науковця зі світовим ім’ям, дослідника голодомору та інших історичних злочинів, доказів знущання московії над українським народом. Микола Миколайович присвятив себе дослідженням теми нищення української нації тоталітарним радянським режимом. Він ґрунтовно працював над вивченням фактів масових репресій проти населення Півдня України, старанно опрацьовував тисячі архівних слідчо-кримінальних справ проти українців, що були незаконно репресовані у ті часи. Вчений зумів документально показати терор та насилля і став одним із перших у вивченні теми масових репресій проти українців».
Олексій Савченко висловив щирі співчуття рідним та близьким вченого.
Наступного дня після вбивства правоохоронці затримали зловмисника, причетного до вбивства професора університету. Як повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області, ним виявився 25-річний мешканець Миколаївського району, особу якого встановили в результаті моніторингу записів із камер відеоспостереження, розташованих у різних закладах у районі будинку, де було скоєно вбивство. За його словами, смертельні ножові поранення він завдав постраждалому через раптово виниклу сварку на ґрунті особистих взаємовідносин. Правоохоронці розслідують кримінальне провадження, розпочате за ознаками ч.2 ст.115 КК України «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає покарання від позбавлення волі на строк до 15 років і до довічного ув’язнення.