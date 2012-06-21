Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаєві померли два далекобійники 54 та 38 років. Їхні тіла виявлені у вантажному авто, що перебувало на відстої в мікрорайоні Варварівка на вулиці Одеське шосе. На місце події прибула «швидка», лікарі якої констатували смерть двох чоловіків. Також «швидка» забрала ще трьох далекобійників: 33-х, 38-ми та 57-ми років, один з них у важкому стані. Всі громадяни переважно з Вінницької та Чернігівської областей.
Попередньо, зі слів свідків, встановлено, що чоловіки вживали алкоголь та їжу в придорожньому кафе. Зразки продуктів харчування і спиртних напоїв правоохоронці вилучили, вони направлені на експертизу. Факт отруєння п’яти осіб, які вжили продукти в одному із закладів на виїзді з Миколаєва, в результаті якого дві людини померли, визнаний надзвичайною ситуацією.
Про це під час апаратної наради в Миколаївському міськвиконкомі в понеділок заявив начальник управління з надзвичайних ситуацій Олександр Герасіменя. Він звернувся до міського голови Олександра Сенкевича з проханням дати розпорядження про створення робочої групи спільно з представниками Госпродпотребслужби, завданням якої буде перевірка об’єктів торгівлі в тому місці, де вживали їжу постраждалі.