Протягом трьох днів у Миколаєві тривав фестиваль національних культур «Дружба». У межах заходу на головній площі міста Соборній з ініціативи ради національних товариств Миколаївської області відкрили містечко дружби. Його відвідувачі мали змогу ближче ознайомитися із традиціями, стравами й культурою різних народів, зробити знімки у спеціальній фотозоні, а також взяти участь у яскравих майстер-класах. Учасники фестивалю — представники різних національностей, що живуть у місті, демонстрували гостям свої таланти. Цього року проект втілили в життя за рахунок коштів громадського бюджету Миколаєва.
«Дружба — це те, що об’єднує всіх нас, попри різні інтереси та вподобання, віросповідання. Миколаїв — мультикультурне багатонаціональне місто, яке тепло вітає всіх своїх гостей, — зазначив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. — Я радий, що в місті проходить такий фестиваль національних культур».