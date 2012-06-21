Миколаївська майстриня Поліна Андрієвська створює унікальні новорічні іграшки з вати. Її роботи дуже популярні не лише в Україні, а й за кордоном. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрито першу виставку Поліни Андрієвської, на якій представлено 140 різноманітних іграшок. Для їх виготовлення потрібні лише аптечна вата, ложка крохмалю і склянка окропу. У такий спосіб новорічні іграшки виготовляли ще сотню років тому.

Майстриня малювала з дитинства, два роки провчилася в дитячій художній школі, згодом закінчила курси художників-оформлювачів і працювала на миколаївському суднобудівному заводі.

«Перші іграшки виготовила 2014-го з пап’є-маше. Це були ангели, — розповіла майстриня у програмі «Об’єктив» телеканалу НІС-ТВ. — Потім згадала про ватні іграшки — в моєму дитинстві їх було кілька на новорічній ялинці. Спробувала, і сподобалося. Відтоді захопилася їхнім виготовленням. Це прекрасне відчуття, коли додаєш до звичайної вати фантазію й любов, а в підсумку отримуєш мінівитвори мистецтва».

Образи майбутніх іграшок майстриня вигадує сама, а надихається відомими казками. Із задоволенням створювала героїв «Буратіна», «Лускунчика», «Попелюшки», старих мультфільмів «Крокодил Гена» «Рукавичка», «Троє із Простоквашина», «Дядечко Ау». Зазвичай на виготовлення одної фігурки витрачає дві доби, її стандартні розміри 10—15 сантиметрів. Ціна за іграшку — понад 600 гривень, набори коштують більш як тисячу. Замовляють їх і українці, й іноземці.

«Зазвичай люди обирають із того, що вже готово, — розповідає Поліна Андрієвська. — Інколи замовляють щось конкретне. Якось зліпила дядечка Ау для миколаївського замовника, поділилася в соцмережі — надійшло замовлення від дівчини з Іспанії. Вона захотіла таку саму іграшку, але більшу за розміром. А два роки тому виконала велике замовлення — іграшки для ялинки від Діда Мороза до зірки на маківці. Ці іграшки ще стануть сімейною реліквією й перейдуть у спадок дітям і онукам».

Художниця вже виготовила кілька великих колекцій, в кожній з яких по 10 і більше іграшок. Унікальні новорічні вироби роз’їхалися світом: у Канаду, Іспанію, Італію, ОАЕ та багато міст України.

Поліна Андрієвська проводить майстер-класи і навчає інших людей того, що любить сама. Свої роботи демонструє в соціальних мережах на сторінках «Казка з вати». А виставка «З іграшкою у Новий рік» у Миколаєві триватиме до лютого наступного року.