У дитячих садках Миколаєва розпочали новий екологічний проєкт «Школа маленьких екогероїв». Цю освітню програму буде реалізовано в кожному дошкільному закладі міста. Першими його учасниками стали вихованці дитсадка №148 «Катруся», які дізналися від аніматорів, як правильно сортувати сміття і рятувати нашу планету від загрози забруднення й стати справжнім екогероєм.
Як зазначив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, місто може стати першим в Україні, де всі муніципальні навчальні заклади долучено до розділення сміття. Він переконаний, що з дитинства слід привчати малюків до корисних звичок, тоді вони виростуть із розумінням збереження довкілля й бережливого до нього ставлення.
Під час реалізації ініціативи всі 79 садків міста отримають комплекти контейнерів, методичні й ігрові матеріали. Нові навички освоять понад 10 000 дітей. За словами представниці компанії PepsiCo Ukraine Наталії Фесюн, за підтримки якої здійснюють проєкт, учні миколаївських шкіл уже добре розуміють, як правильно сортувати сміття. Із 2016 року залучено понад 20 тисяч школярів, зібрано 119 тонн відходів. А учениця школи №22 здобула перше місце у Всеукраїнському конкурсі соціальної реклами, за що її нагороджено відзнакою.
Директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв зазначив, що з Агенцією розвитку Миколаєва готують подарунки для дітлахів — розмальовки та календарі на екологічну тематику.
Контейнерами для розділення ТПВ обладнано всі школи міста: понад 130 великих накопичувачів, 170 контейнерів-долоньок, 3 тисячі контейнерів на шкільних сортувальних станціях. А вже найближчого тижня у школи завезуть ще 100 новеньких контейнерів для сміття, які придбав департамент ЖКГ.