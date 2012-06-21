У Миколаївському національному університеті ім. В. Сухомлинського відбулася презентація навчально-методичного посібника «Історія Степового Побужжя від найдавніших часів до кінця XVIII століття». Книжку розраховано на учнів шкіл та студентів, які зацікавлені у вивченні історії рідного краю.
Автори видання миколаївські методисти, археологи Ганна Михайлович, Кирило Горбенко, Олександр Смирнов, Ольга Господаренко, Володимир Кузовков. На підставі наукових фактів, підсумків археологічних досліджень вони довели, що Миколаївщина не була Диким полем, як подавали радянські та російські історики. 30 тисяч років тому цю територію обрали для проживання представники різних культур, тож різноманітними були й історичні процеси у Степовому Побужжі.
Як зазначила на презентації підручника видавець Ірина Гудим, у школах міста Миколаєва краєзнавство викладають, тільки якщо є хороший учитель-патріот, а офіційно годин краєзнавства немає. Тож така література допоможе вчителям розповісти про історію рідного краю.