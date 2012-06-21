Днями відбулася широкомасштабна спецоперація. Отримавши ухвали суду, правоохоронці провели одночасно понад 30 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів справи, — у Миколаєві та в Києві. Вперше в Україні була викрита діяльність групи, яка займалася безконтактним збутом наркотичних засобів не лише на території обласного центру, а й в інших регіонах країни. Участь в підготовці та проведенні заходу взяли співробітники ГУ Національної поліції в Миколаївській області під процесуальним керівництвом Миколаївської місцевої прокуратури. Встановлено, що підозрювані громадяни організували стійке злочинне угрупування для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок». Збут здійснювався за допомогою соцмережі, де вказувались ціни та вид наркотичних засобів, а також місця їх схованок. Гроші за товар отримували від клієнтів через електронні гаманці.
Під час обшуків співробітники поліції виявили беззаперечні докази злочинної діяльності: банківські картки для ведення розрахунків з покупцями, мобільні телефони та сім-картки операторів мобільного зв’язку, чорнові записи злочинної діяльності, вогнепальну і травматичну зброю та боєприпаси, комп’ютерну техніку для майнінгу криптовалют на суму понад п’ять мільйонів гривень і незбуті наркотики. Наразі за відповідним кримінальним провадженням тривають слідчі дії.