Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
В Миколаєві відбувся традиційний обласний конкурс «Миколаївська книга-2019», який передбачений обласною програмою підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги. В цьому році на конкурс подано 53 книги місцевих авторів, що були видані протягом минулого року в семи видавництвах.
Переможці визначені за шістьма номінаціями, серед яких книги на історико-краєзнавчу тематику, поезія, проза, навчальні посібники та підручники, книжки для дітей та юнацтва, кращий літературний дебют. Всього у минулому році на Миколаївщині видано 193 книги і брошури загальним накладом 42,4 тисяч примірників. З них сто новинок представлені на виставці «Миколаївська книга», яка є підсумковим заходом однойменного конкурсу.
У зв’язку із карантином, вона відбулася у віртуальному форматі у Центральній міській бібліотеці ім. М. Л. Кропивницького. Співробітники бібліотеки переконані, що така «антивірусна» екскурсія буде корисною читачів під час карантину.