Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
До управління державного агентства рибного господарства в Миколаївській області надійшло повідомлення, що в річці Південний Буг поблизу села Себіне Новоодеського району плаває дельфін.
Про це йшлося в сюжеті телеканалу Суспільне:Миколаїв.
До місця події направили рейдову групу управління. Це вже не перший випадок, коли дельфіни потрапляють з Чорного моря через Дінпро-Бузький лиман до Південного Бугу. Натомість найбільшою проблемою вказати тварині шлях до рідної стихії, моря.
За словами начальника управління Євгена Міщенка, без допомоги людей дельфін не дістанеться до моря з-за того, що йому заважатиме шум промислових підприємств та суден. За допомогою спеціальної техніки співробітники управління рибного господарства допомогли тварині подолати 17 кілометрів акваторією річки в бік Бузького лиману. Рятувальна операція зупинилася з настанням темряви, але триватиме й далі.