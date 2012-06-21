Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Для пошиття захисних масок в Миколаївському краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми» пристосували німецьку швейну машинку «Зінгер», якій вже майже 120 років. Про це йдеться в сюжету телеканалу UA: Миколаїв. До музею її приніс директор закладу Володимир Михайлов та розповів, що раритетна машина належала його бабусі, яка займалася шиттям і в часи Громадянської війни, і Другої світової, і післявоєнний час. Потім понад 25 років машинка простояла без діла, а зараз згодилася для пошиття масок.
Наразі в музеї дві співробітниці займаються виготовленням марлевих захисних засобів, які складають з декількох шарів марлі та тканини, яка більш надійно захищає обличчя. На раритетній швейній машинці працює Тетяна Іванова, яка охайно ставиться до знаменитого бренду та зазначає, що запустили її лише після того, як прочитали в інтернеті, як з нею користуватися. У планах у співробітників музею – пошити таку кількість масок, аби повністю забезпечити ними всіх музейних працівників Миколаєва. А по завершенню карантину старовинну машинку використовуватимуть для проведення майстер класів для дітей та молоді.