У Миколаївському медичному коледжі відкрили першу мобільну модульну котельню потужністю 3 МВт, якій поки що немає аналогів у країні. Втілення цього інноваційного проєкту з енергоефективності стало можливим завдяки співпраці обласного комунального енергогенеруючого підприємства та компанії ТОВ «ГрінТехно», фахівці якої розробили та реалізували задум. Основні потужності котельні зведено наприкінці 2018 року, за цей час вони пройшли ґрунтовну апробацію в тестовому режимі. Котельня розрахована на опалення площі в 30 тисяч квадратних метрів. Вона має переваги, серед яких значна економія коштів, відсутність потреби в приміщеннях, мобільність і можливість швидкого монтажу в будь-якому зручному місці. Для вироблення теплової енергії використовують пелети. Керувати котельнею можна дистанційно за допомогою мобільного додатку, який також розробили миколаївські ІТ-спеціалісти.
Котельня забезпечує теплом приміщення міської лікарні №3 та Миколаївського базового медичного коледжу. Голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стадник на відкритті котельні подякував фахівцям і авторам проєкту та висловив сподівання, що такі котельні будуть затребувані не лише на Миколаївщині, а й в інших областях України.