Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У міжнародному аеропорту «Миколаїв» здійснив посадку перший рейс з Києва. Передбачається, що компанія Dream Wind виконуватиме перельоти літаком Boeing 737-300 на цьому маршруті Миколаїв-Київ-Миколаїв регулярно. У цей же день українська авіакомпанія SkyUp здійснила з аеропорту чартерний переліт у Шарм-ель-Шейх. Всі квитки на рейс продані. Наступний рейс до Єгипту відбудеться 2 січня.
В. о. директора аеропорту Федір Барна відзначив, що перший рейс –чартерний, це пов’язано з передноворічним періодом. У подальшому будуть впроваджені як чартерні, так і регулярні рейси. «Вперше за стільки років Миколаївський аеропорт запрацював, –поділився він. – Багато хто не вірив, багато хто навіть не хотів цього, але все ж таки ми спільними зусиллями з головою облдержадміністрації Олексієм Савченком, з небайдужими громадянами зробили все аби нарешті ця подія сталася. Аеропорт призначений для всіх видів перевезень. Ми ведемо переговори з низкою авіакомпаній і до весняно-літньої навігації підійдемо з гарною кількістю регулярних і чартерних рейсів».
Відзначимо, що в приміщені аеровокзалу створено всі умови для комфортного перебування пасажирів. Наразі ведеться робота з організації регулярних перевезень з Миколаєва до аеропорту. Як коментують в управлінні інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації, – перше завдання налагодити регулярні авіарейси та створити усталений розпис перельотів.
Миколаївською митницею ДФС здійснено всі митні формальності щодо оформлення осіб та багажу на перший рейс в аеропорту «Миколаїв». Цій події передувала тривала підготовка поновлення функціонування міжнародного пункту пропуску через державний кордон України повітряного сполучення, в тому числі у взаємодії із адміністрацією аеропорту. Так, облаштовані відповідні приміщення для виконання митних процедур; встановлені та налагоджені технічні системи митного контролю, засоби зв’язку, відповідне програмне забезпечення; опрацьована технологія пропуску осіб та багажу за системою «зеленого» та «червоного» коридорів; узгоджені та затверджені всі необхідні розпорядчі документи, регламентуючі виконання встановлених чинним законодавством процедур.
Як зазначив начальник Миколаївської митниці Роман Кріль, миколаївські митники дотримуються нових ефективних стандартів у боротьбі з транснаціональною злочинністю, функції яких дозволяють забезпечувати повний цикл контролю за законністю здійснення митного декларування товарів та перевезення багажу з метою попередження та виявлення митних правопорушень.