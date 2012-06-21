Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
До миколаївського спального мікрорайону Намив відтепер ходитиме тролейбус. Завдяки завершенню будівництва нової тролейбусної лінії завдовжки у 3,2 кілометра містяни отримали змогу в зручний спосіб діставатися до центру міста, інших мікрорайонів, до кінцевої зупинки, – залізничного вокзалу. Її будівництво тривало півроку та коштувало міському бюджету 34 мільйони гривень, з яких 16 мільйонів – вартість модульної електричної підстанції, яка забезпечуватиме лінію електроенергією.
Вздовж маршруту встановлені нові зупиночні павільйони, облаштовано територію, пішохідні зони викладені тротуарною плиткою. Першими пасажирами тролейбусу на Намив стали Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, представники міської влади та працівники КП «Миколаївелектротранс».
Як зазначив міський голова, через деякі фінансові і технічні питання користуватися новою лінією жителі Намиву зможуть трохи пізніше. У новому році планується отримати кредит ЄБРР для придбання 60 нових тролейбусів та розпочати будівництво тролейбусної лінії в Корабельний район.