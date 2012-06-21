Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаєві поліція затримала вбивцю жінки, тіло якої було виявлено у її ж квартирі. Ним виявився 22-річний знайомий потерпілої, військовий, який у стані алкогольного сп’яніння через ревнощі задушив її, а потім ще й наніс декілька ножових поранень в дылянку грудної клітини. Знаряддя злочину зловмисник помив та залишив на кухні, а з оселі забрав ноутбук та мобільний телефон, які потім продав, а отримані гроші витратив на поїздку додому у сусідню область.
Інформація про виявлення тіла 31-річної потерпілої із зовнішніми ознаками насильницької смерті надійшла до поліції декілька днів тому від її матері. Жінка разом з другом прийшла відвідати доньку, коли та деякий час не відповідала на телефонні дзвінки. Вони і знайшли її мертвою у ванній кімнаті. Речі у квартирі були розкидані, порядок в оселі порушений, зникли деякі особисті речі потерпілої.
У результаті спільних та злагоджених професійних дій поліції, СБУ та прокуратури правоохоронці майже одразу встановили особу зловмисника, а затримали його наступного дня. Поліцейські встановили місця його імовірного перебування на територій Миколаївської та Херсонської областей і оперативно перекрили шляхи, якими би він міг втекти, та затримали щойно чоловік прибув до Миколаєва. Військовий з’їздив на Херсонщину та повернувся, переймаючись тим, що його шукає керівництво військової частини й можливо інкримінуватиметься дезертирство.
За його словами, причиною конфлікту з постраждалою, з якою він періодично зустрічався, стали ревнощі. А свою агресивну поведінку чоловік пояснює надмірною кількістю випитого алкоголю. Вживати спиртні напої пара почала з вечора напередодні, спочатку разом із друзями, потім вже пізно вночі вдома у потерпілої. Коли далі пити вона відмовилась, військовий продовжив у літньому кафе наодинці. Сварка, яка мала трагічні наслідки, виникла вже під ранок. Вживати спиртне зловмисник не припинив і дорогою додому, і в рідному селі. Протверезів вже на ранок у батьківському будинку. Після вчиненого злочину військовий не міг знайти свої документи, тому у пошуках перевернув усе в квартирі. Чому наповнив ванну водою та помістив туди вже бездиханне тіло знайомої, із його стверджень, сам взагалі не розуміє. Встановлене місце збуту викрадених ноутбука та планшета, які чоловік заклав, та свідки, які упізнали затриманого. Наразі вказані речі з ломбарду вилучені.
Слідчі Центрального відділу поліції проводять розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 1 ст. 115 і ч. 1 ст. 185 КК України «Умисне вбивство» та «Крадіжка». Слідство триває, під час якого будуть встановлені усі обставини вбивства. За скоєне затриманому зловмиснику загрожуватиме від 7 до 15 років позбавлення волі. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обиратиметься міра запобіжного заходу.