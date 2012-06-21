Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Миколаївські поліцейські викрили місцеву мешканку на реалізації підроблених годинників під логотипами відомих світових брендів.
Виявилось, що 43-річна зловмисниця постачала якісну підробку до магазину, розташованого у торгівельно-розважальному центрі Миколаєва, допоки до поліції не почали звертатись представники брендових компаній в Україні.
За попередньою оцінкою сума завданих збитків сягає 30 мільйонів гривень. Заявники повідомили, що підприємець реалізує годинники лише зовні схожі на оригінальні, чим порушує їхні авторські права та ганьбить репутацію, що призводить до збитків.
Співробітники Центрального відділу поліції спільно із миколаївськими кіберполіцейськими провели низку оперативних заходів та задокументували дев’ять фактів незаконної реалізації зазначеного товару місцевою мешканкою. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили 140 годинників та направили їх на дослідження. За висновками чисельних експертиз з’ясувалося, що аксесуари не є оригіналом та містять ознаки підробки відомих товарних марок.
Слідчим відділенням Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України «Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару». Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Наразі справу скеровано до суду.