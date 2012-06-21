Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У результаті злагоджених професійних дій працівників Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 та Інгульського відділу поліції встановлено та затримано 36-річного раніше судимого мешканця м. Первомайськ Луганської області, якого обґрунтовано підозрюють у шахрайських діях щодо двох літніх жінок, 66 та 80 років.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний зателефонував одній з потерпілих, та під приводом того, що «син потрапив в дорожньо-транспортну пригоду та скалічив людину» і потребує грошових коштів для лікування потерпілого, заволодів трьома тисячами доларів США та двома тисячами євро. На цьому свою протиправну діяльність підозрюваний не зупинив, а, натомість, вчинив новий злочин.
Так, наступного дня він зателефонував 80-річній жінці, і під аналогічним приводом намагався заволодіти грошовими коштами останньої у сумі 27 тисяч гривень. Але не встиг досягнути своєї злочинної мети через те, що його затримав онук потерпілої.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство – заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, у тому числі, скоєне через замах. Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі. Слідчий суддя обрав запобіжний захід у вигляді тримання підозрюваного під вартою на строк 60 діб з правом внесення застави у розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму. Досудове розслідування триває.