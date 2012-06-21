Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур єр»
У Миколаєві проходить Чемпіонат України з вітрильного спорту, участь в якому взяли близько ста спортсменів з семи міст України. Про це йдеться в сюжеті телеканалу Суспільне:Миколаїв.
Яхтсмени змагатимуться протягом чотирьох днів у класах «Laser» та «Ultra». Вони мають пройти до 12 перегонів по річці Південний Буг в акваторії Матвіївського розливу. У кожній групі визначатимуть переможців.
Як зазначає суддя змагань Леонід Шумілов, яхтсмени дуже чекали на ці змагання, які, у зв’язку із карантинними обмеженнями могли взагалі не відбутися. Натомість команди з Києва, Дніпра, Харкова, Одеси, Миколаєва, Херсону нарешті зможуть продемонструвати свої вміння управління вітрильником. Спортсмени відзначають, що умови для змагань з вітрильного спорту в Миколаєві непрості, – сильний вітер, що часто змінює напрямок і під який складно підлаштуватися; високі береги; непердбачувані заходи.
Яхтсмен з Києва Богдан Кірюхін у вітрильному спорті з 2013 року, в Миколаєві змагається не вперше. Він розповів, що за сезон зазвичай бере участь в семи подібних змаганнях, кожне з яких впливає на рейтинг у турнірній таблиці. Когось відберуть до збірної, хтось потрапить в інші склади. А в планах – Олімпіада.