До Дня міста та 118-ї річниці заснування Миколаївського зоопарку тут відкрили вольєри для нових мешканців — двох жирафів Нуру та Логана, яких доставили з Чехії. Уперше за свою історію зоопарк зможе продемонструвати містянам і гостям жирафів Ротшильда. Будівництво комплексу для цих красенів почалося 2014 року з акції «Тату, хочу жирафа». На зібрані кошти замовили проєкт вольєру. Протягом кількох років тривало будівництво сучасних комфортних вольєрів для жирафів, які стали одними з найкращих у Європі.
Як зазначає директор зоопарку Володимир Топчий, багато часу знадобилося для перемовин з колегами з інших зоопарків світу про доставку жирафів. На здійснення мрії від початку розроблення проєкту до появи тварин у Миколаєві пішло п’ять років. Міський голова Олександр Сєнкевич привітав містян із чудовою подією. «Зараз ми познайомимося з найвищими городянами, які вже отримали документи на постійне проживання в Миколаєві, — зазначив він. — Я радий, що в цієї ідеї було багато «батьків», адже результат чудовий. Дякую людям, які долучилися до реалізації задуму, а також дбайливому керівникові Володимиру Топчому, адже завдяки його зусиллям наш зоопарк стає кращим». Поки що довгошиї красені перебувають у зимовому вольєрі, щоб адаптуватися до нової домівки.