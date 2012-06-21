Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур'єр»
Департамент житлово-комунального господарства міськвиконкому здійснює роботи з благоустрою центру Миколаєва.
Так, у сквері біля пам’ятника корабелам та флотоводцям комунальники висадили 150 кущів троянд різних сортів. Підрядній організації поставлено завдання забезпечити належний догляд та полив молодих насаджень.
Поруч зі сквером знаходиться улюблена фотозона містян та гостей Миколаєва, арт-об’єкт I❤ MYKOLAIV. Минулого року тут було проведено реконструкцію, біля пам’ятника та фотозони укладено тротуарну плитку, здійснено впорядкування території. Отже після завершення карантинних заходів миколаївці зможуть милуватися ще й «Трояндовим сквером».