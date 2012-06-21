Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Миколаївський зоопарк — єдиний в Україні, де живуть білі ведмеді — той вид, який в результаті потепління зникає в Арктиці. У 2014-му році тут оселилася ведмедиця Зефірка, через рік з Чехії прибув Нанук. А в грудні 2017-го року у пари народилася донька Сметанка. Два роки мама-ведмедиця була зайнята вихованням доньки, а Нанук страждав наодинці, адже пара не спілкувалася та знаходилася по різних вольєрах. Але природа бере своє, і Нанук з сусіднього волєру почав вибивати загорожу, аби зустрітися із Зефіркою.
Як пояснює директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий, у полярних ведмедів навесні починається час гону і зупинити цей природний процес неможливо.
У соцмережах Володимир розмістив фото та відеоматеріали про довгоочікувану зустріч пари. Він також розповів, що маленька Сметанка згідно Європейською програмою мала би відправитися до Китаю, до зоопарку Чінкдао. Але через пандемію коронавірусу в світі така подорож зараз неможлива. Тож ведмежатко має жити в Миколаєві. Щоби воно не заважало дорослим, для нього треба побудувати тимчасовий вольєр. Докладні креслення та рекомендації з побудови нового житла зоопарк отримав від свого координатора з Шотландії. Натомість для будівництва потрібно близько 80-ти тисяч доларів США, яких поки у закладу немає. Проте у миколаївських «умок» може з’явитися поповнення.