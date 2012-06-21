Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур'єр»
Тут за два місяці літа народилися чимало тварин, птахів, земноводних: мавпенята, верблюжа, королівські фазани, ящірки та сервал. Дехто з малечі вже радує відвідувачів, декого поки тримають подалі від широкого загалу. Про це йдеться в сюжеті програми «Об’єктив» телекомпанії НИС ТВ. У відділі земноводних народилися тонкохвості полози, змії Кемпбела та перлинні ящірки, цю пару рептилій отримали лише наприкінці минулого року і не чекали від них приплоду.
Завідувачка акватераріуму Алла Котенко каже, що земноводним на користь зіграв карантин, малеча здорова, активно рухається і добре їсть. «Під час карантину відділ закритий, тварини відчувають себе комфортно, їм ніхто на стукає в стекло, вони більш активні, нікого не бояться. Не дивно, що отримали приплід», – зазначає спеціаліст. Поповнилися і родини пернатих, влітку народилися пташенята нільських гусаків та королівських фазанів. У верблюдиці Зейтуни, яка виношувала маля 13 місяців, місяць тому з’явилося на світ верблюжа, яке розгулює у вольєрі разом із мамою. Одразу трьох малюків можна побачити у вольєрі японських макак. Розмноження цих тварин у неволі не дивина і відбувається доволі регулярно. У зв’язку з цим працівники зоопарку планують розселяти тварин, передавати їх до інших подібних закладів чи обмінювати.
З’явилися малюки і у відділі хижих тварин, в сімействі кінкажу у пари Алі та Віталика народилося на світ дитинча, яке є шостим у батьків. Сервали на ім’я Флора та Негус стали батьками чудового плямистого кошеняти. Це 58 дитинча цього виду, що народилося у Миколаївському зоопарку. Також отримав поповнення від трьох видів відділ копитних. Усі малюки утримуються разом з батьками у відкритих літніх експозиціях.