Два слони, Шанті та Дінкар, отримали нову домівку, якою став Миколаївський зоопарк. Востаннє слонів у зоопарку відвідувачі могли бачити десять років тому. Починаючи з 2014-го року велася робота щодо придбання слонів, для них реконструювали зимовий та літній вольєри, натомість лише зараз питання вдалося вирішити та отримати велетнів за Європейською програмою збереження і розведення рідкісних видів.
Як зазначає директор зоопарку Володимир Топчий, тварини народилися в зоопарку Ганновера в Німеччині, останнім часом жили в зоопарках Угорщини. Шанті народився 2008 року, Дінкар — 2010-го. Згодом плануємо обміняти одного самця на самку. Але це не зараз, років через п’ять-шість, коли вони досягнуть зрілості. На шляху до Миколаєва слони здолали понад тисячу кілометрів у металевих контейнерах протягом п’яти діб. Як зазначає супровідник тварин Мартін Дейві, транспортування було непростим. Спершу заїхали в один зоопарк Угорщини, потім в інший, згодом дісталися до Миколаєва. Добре, що в нас досвідчений персонал, який впорався із завданням. Майже добу втратили на кордоні.
У Миколаєві новосельців прийняли гостинно, адже довго очікували на красенів. Шанті добре переніс дорогу і тепер оселився в зимовому вольєрі. Дінкар перебуватиме на карантині й за місяць приєднається до товариша.