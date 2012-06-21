Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оприлюднило огляд інфляції за березень поточного року. Згідно з даними міністерства, споживча інфляція у березні, хоч як не дивно, уповільнилася порівняно з лютим лише на 0,1% і сягнула 0,8%. Це, за словами експертів міністерства, найнижчий показник за останні шість років.

Цьому, на думку авторів дослідження, сприяли ревальвація гривні торік, а також те, що, незважаючи на ажіотажний попит на споживчому ринку продовольства, дефіциту все-таки не сталося — вітчизняні виробники продовольства швидко наповнили спорожнілі на день-два полиці крамниць. Сюди ж, на думку фахівців, слід додати також здешевлення енергоносіїв на світовому ринку — втім, на думку пересічних громадян, цінові тенденції у світі і в Україні не надто узгоджуються між собою, те, що у світі істотно дешевшає, у нас — ледве-ледве, і то не завжди.

Те, що споживчі ціни у березні таки зросли, пояснюють впливом сезонності. Справді, плодоовочеві товари навесні — найдорожчі за рік. А от щодо сезонності зростання цін на одяг та взуття — тут можна посперечатися, адже зимові речі, як правило, дорожчі за літні, але навесні навряд чи хто їх купує, хіба що на дешевому розпродажу… У березні цього року ціни на одяг та взуття зросли на 12,8%, тоді як у березні 2017—2019 років — у середньому на 10,5%. Як бачимо, тут діє не лише сезонний чинник.

А от ажіотажні настрої через запровадження карантину, на думку фахівців міністерства, незначно вплинули на ціни. Зростання споживчих цін у березні відбулося виключно під впливом сезонності. Спостерігалося лише деяке подорожчання кількох видів фармацевтичних товарів та окремих продовольчих товарів: крупи, макаронні вироби, лимони тощо. Натомість на деякі види товарів, говориться у дослідженні, вони виявилися навіть нижчими, ніж у березні торік.

Ціни у промисловості зросли на 1,8% порівняно з лютим. Найбільше на це вплинуло зростання на 5,9% вартості постачання електроенергії, газу та інших енергоносіїв. Отак — ціни на енергоносії начебто й знизилися, але постачання подорожчало…

Зростання цін на ринку імпортних товарів експерти пояснюють істотним знеціненням гривні у березні. Втім, зауважимо, що тут багато що залежало і від порядності продавців: адже не все, що продавалося у березні, було завезено з-за кордону у березні, частина потрапила в Україну набагато раніше і за іншим курсом валют. Втім, у річному розрахунку ціни все одно залишилися нижчими, ніж торік, зауважують у Мінекономрозвитку.

Загалом на споживчому ринку автори дослідження не прогнозують істотної інфляції. На це є об’єктивна причина: через пандемію та карантин значно обмежений споживчий попит (додамо — і купівельна спроможність громадян), а дефіциту товарів не спостерігається. Отже, той, хто надумає підвищувати ціну на товар, який не є дефіцитом, ризикує із тим товаром і залишитися, як це сталося із часником.