Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
На нараді в Мінекономрозвитку було підбито проміжний підсумок щодо розгляду ініціатив професійних асоціацій та об’єднань та їх впровадження. Як повідомляє пресслужба міністерства, на нараді зазначили, що більшість цих ініціатив реалізовано.
З початку року у міністерстві розглянули 31 таку ініціативу, не враховуючи понад сотню пропозицій щодо реорганізації і вдосконалення системи державної підтримки вітчизняних виробників. З цього числа близько 60% реалізовано, решта перебуває на стадії виконання. Зокрема, пропозиції аграрних асоціацій щодо програм державної підтримки галузі частково реалізовано вже зараз, решту враховано і наразі опрацьовуються шляхи їхньої реалізації наступного року.
Серед позитивних моментів у Мінекономрозвитку називають організацію мобільних штабів з оперативного вирішення податкових, земельних, логістичних питань на місцях. Це є особливо актуальним під час дії карантину, коли не всі представники громадськості мають можливість дістатися центральної влади.
Втім, невирішені питання таки лишаються. Зокрема, Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) наголошує на тому, що сільгоспвиробників слід позбавити обов’язку сплачувати ПДВ на товари та послуги, придбані для вирощування врожаю, у разі, якщо цей урожай через погодні чи інші екстремальні умови було втрачено.
Така вимога призводить до ще більших збитків аграріїв і просто суперечить здоровому глузду. У ВАР зауважують: за законом сільгоспвиробники не повинні сплачувати цей податок у разі втрати урожаю, але положення закону сформульовано так, що дають змогу трактувати їх двояко, чим і користуються податківці.
Представники асоціації обговорили це питання в онлайн-режимі із заступником міністра фінансів Світланою Воробей та заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарасом Висоцьким, який, нагадаємо, сам є вихідцем із середовища експертів аграрної сфери. Задля вирішення цього питання шляхом внесення відповідних змін до законів та підзаконних актів вирішили створити робочу групу за участі представників згаданих міністерств та аграрної спільноти.