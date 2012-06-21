305 народних депутатів підтримали на черговому засіданні Верховної Ради кандидатуру віцепрезидента НАЕК «Енергоатом» Германа Галущенка на посаду міністра енергетики. «Прошу підтримати таке подання», — звернувся до зали Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час представлення кандидата в парламенті.

Представники партії «Слуга народу» ще 22 квітня обговорили кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики. 26 квітня фракція почала збирати підписи за його призначення. А 28 квітня вдалося заручитися підтримкою Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Новий міністр працював в Енергоатомі з торішнього травня. У 2013—2014 роках він уже працював у цій компанії на посаді виконавчого директора з правового забезпечення, повідомляє Укрінформ. Свого часу він працював і в органах прокуратури, і в Міністерстві закордонних справ. Обіймав посади заступника керівника департаменту Секретаріату (Адміністрації) Президента України, директора департаменту судової роботи Міністерства юстиції.