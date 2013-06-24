Заступник Міністра енергетики України Микола Колісник провів зустріч із представниками Berlin Economics, під час якої було представлено аналітичні дослідження, присвячені локалізації технологій відновлюваної економіки та розвитку потенціалу зелених робочих місць в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Учасники зустрічі наголосили, що:

• Попри війну, Україна продовжує рухатися шляхом «зеленого» переходу, який критично важливий не лише для екології, а й для енергетичної безпеки країни.

• Успіх цього переходу залежить від наявності кваліфікованих кадрів та розвитку власного виробництва «зелених» технологій.

• Україна має стратегічні можливості стати ключовим партнером ЄС у сфері відновлюваної енергетики завдяки сильному внутрішньому попиту та потенціалу локалізації виробництва (наприклад, сонячних панелей, вітрових турбін тощо).

• Розвиток цього сектору може суттєво пожвавити економіку, створити нові робочі місця та залучити інвестиції.

«Зелений перехід – це шлях до зміцнення енергетичної безпеки та стратегічна необхідність для нашої енергонезалежності. Ми цінуємо експертизу міжнародних партнерів, які допомагають формувати рішення на основі аналітики та підтримують нашу трансформацію», – зазначив Микола Колісник.

Заступник Міністра подякував експертам Berlin Economics за змістовні напрацювання, а також партнерам з ЄС, які підтримують розвиток сталої енергетики в Україні.