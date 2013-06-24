29 травня у Міністерстві молоді та спорту України відбулося друге в цьому році засідання Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України. Цьогоріч подали 164 кандидатури з 23 регіонів України, серед яких – 75 жінок та 89 чоловіків. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Серед претендентів на здобуття премії є активні та цілеспрямовані молоді люди, досягнення яких сприяють розвитку ініціатив як на регіональному, так і на національному рівнях. Це представники Збройних сил України, учасники бойових дій та ветерани, які захищали і захищають нашу Україну на полі бою, волонтери, діяльність яких охоплює величезний спектр», – зазначив заступник Міністра молоді та спорту України Андрій Чесноков.

За результатами обговорення члени Комітету визначили 20 кандидатів, які рекомендовані до відзначення Премією Кабінету Міністрів України у 2025 році.

Наступним кроком стане підготовка відповідного проекту розпорядження та подання його на розгляд Уряду. Імена цьогорічних лауреатів офіційно оголосять після його затвердження.

Премія присуджується щороку за результатами відкритого конкурсного відбору та охоплює вісім ключових напрямків, серед яких – національна безпека і захист України, волонтерство, правозахисна діяльність, утвердження національної ідентичності, підтримка постраждалих від війни, молодіжне підприємництво, охорона здоровʼя та спорт тощо. Враховуються досягнення кандидатів протягом року, що передує присудженню Премії, а також їхній внесок у попередні роки.

Міністерство молоді та спорту України щиро дякує всім, хто долучився до процесу номінування, а також членам Комітету – за професіоналізм, уважність і відповідальне ставлення до важливої державної справи. А також молоді, яка своїми діями, ініціативами та відданістю щодня змінює країну на краще!