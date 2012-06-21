Київський міський голова Віталій Кличко переконаний, що обмежувальні заходи у столиці було запроваджено вчасно. Тут їх запровадили першими в Україні – з 11 березня. Тому маємо чи не найнижчий рівень захворюваності серед великих міст Європи. Нині це 1122 лабораторно підтверджених діагнози на понад 3 мільйона офіційних жителів столиці. Для порівняння, у Празі, де 1,3 мільйона жителів, хворих 1700. Там обмеження запровадили з 16 березня.
На цьому Віталій Кличко наголосив під час брифінгу 24 квітня.
Продовжуючи порівняння, він також повідомив, що у Мінську, де карантин не оголосили й досі, із населенням у 1,98 мільйона жителів, хворих на COVID-19 вже майже 3 тисячі осіб.
А у Гамбурзі першого хворого на коронавірус зареєстрували 28 лютого, обмеження ж запровадили лише 16 березня. І на сьогодні хворих там близько 4,3 тисячі на 1,82 мільйона жителів і понад 120 летальних випадків. Мер цього міста у телефонній розмові із Віталієм Кличком зазначив, що насправді обмеження слід було запроваджувати значно раніше.
Столичний голова також нагадав, що Київ нині другий за захворюваністю на коронавірус в Україні – після Чернівецької області. Там у регіоні живе менше 1 мільйона людей, а інфікованих вже – майже 1,2 тисячі.
У столиці ж поки щодо вдається контролювати ситуацію, адже її можна розтягнути у часі, аби не допустити вибуху хвороби і колапсу медичної системи. Тому він не втомлюється звертатися до киян: залишайтеся вдома і дотримуйтесь правил карантину!
Відділ новин
«Урядового кур’єра»