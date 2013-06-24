Зі 129 проб води, відібраних 18–24 липня 2025 року з річок і водойм у межах офіційних пляжних зон в Україні, 24 проби (18,6%) не відповідала санітарним нормам на мікробіологічні показники. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також упродовж 18–24 липня досліджено 104 проби води з річок і водойм у межах офіційних пляжів на хімічні показники, з них 37 проб (35,6%) не відповідають нормам.

Де можна купатися

Станом на 25 липня якість води на пляжах безпечна для населення та відповідає встановленим нормам:

● Київ — у Дніпровському районі у межах пляжів «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Центральний», «Райдуга» на р. Дніпро та «Тельбін». Водночас офіційно пляжний сезон у Києві не відкрито.

● Волинська область — у межах пляжів міст Луцька, Нововолинська, селища Любешева, пляжів загального користування у Шацькій ОТГ Ковельського району на озері Світязь та в урочищі Гряда, міста Ковель на р. Турія.

● Дніпропетровська область — у межах пляжів «Парк культури та відпочинку Придніпровський» і на Монастирському острові міста Дніпра, у межах пляжу міста Зеленодольськ. Водночас пляжі на Дніпропетровщині офіційно не відкриті.

● Івано-Франківська область – у межах пляжів Івано-Франківська та селища Поляниця Яремчанської міської ради.

● Київська область — у межах дитячого пляжу «Чайка» у селищі Чайка Обухівського району. Водночас пляжі на Київщині офіційно не відкриті.

● Кіровоградська область — у межах пляжу «Гайворонський» міста Гайворон на р. Південний Буг, у селищі Вільне Світловодського району на озері «Голубе», у межах пляжів селища Новоархангельськ Голованівського району на р. Синюха, у межах пляжу «Світловодський» у місті Світловодськ на р. Дніпро.

● Львівська область — у межах пляжів у містах Моршин та Перемишляни, міста Золочів на озері Молодіжне, на р. Верещиця в селі Верещиця Яворівського району, селищах Коросне, Давидів, Підберізці, Брюховичі, на озері Задорожнє с. Вербіж Миколаївської ОТГ.

● Миколаївська область — у межах пляжів міста Південноукраїнськ, пляжу «Стрілка» у Миколаєві на р. Інгул, у м. Нова Одеса на р. Південний Буг, у межах пляжу «Чайка» у Миколаєві на Дніпро-Бузькому лимані. Водночас на водних об’єктах Миколаївщини заборонено купатися відповідно до розпорядження ОВА.

● Одеська область — у межах пляжів Одеси «Ланжерон», «Відрада», «Лузанівка», «Дельфін», «Аркадія», 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану; в Одеському районі — у межах пляжів села Сичавка Південнівської ОТГ; «Загар» та «Лагуна» у селі Грибівка Дальницької ОТГ; у Білгород-Дністровському районі у селищі Затока, сіл Курортне, Велика Балабанівка, пляжів «Росєйка» і «Катранка» у селищі Сергіївка; в Ізмаїльському районі — у селі Приморське та місті Чорноморськ (центральний пляж).

Станом на 24.07.2025р. у м. Одеса на 8 міських пляжах («Ланжерон», «Відрада», «Дельфін», «Аркадія», 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 14 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану) відкриті та функціонують 30 орендних приватних пляжів. Також відкрито 2 пляжі в Одеській області: один пляж у м. Чорноморськ («Центральний») та один в Ізмаїльському районі (селище Приморське). У Білгород-Дністровському районі пляжі не відкрито.

● Полтавська область — у межах пляжів міста Кобеляки, селищ Білики та Нові Санжари на р. Ворскла, села Світлогірське на Кам’янському водосховищі у Полтавському районі; міста Гадяч на р. Псел та міста Миргород на р. Хорол.

● Рівненська область — у межах пляжів у місті Дубровиця Сарненського району на р. Горинь; села Обарів та селищ Гоща Рівненського району.

● Тернопільська область – у межах пляжу у місті Тернопіль, селища Залізці Тернопільського району.

● Хмельницька область – у межах пляжу вілли «Дві ріки» у селищі Велика Слобідка Кам’янець-Подільського району на р. Мукша, міського пляжу в місті Ізяслав на р. Горинь, міського пляжу в місті Славута на р. Богушівка, на пляжах містах Красилів, Старокостянтинів, Шепетівка, Полонне на р. Хомора.

● Черкаська область — у межах пляжів міст Черкаси та Багачеве.

● Чернівецька область – у межах пляжів м. Великий Кучурів, селищ Бояни та Магала Чернівецького району.

● Чернігівська область — у межах міського пляжу «Золотий берег» м. Чернігова.

Де не можна купатися

Станом на 25 липня не можна купатися через невідповідність якості води:

Київ:

за мікробіологічними показниками: у Дніпровському районі – пляжі «Венеція» і «Передмістна слобідка» на р. Дніпро, у Деснянському районі – пляжі «Троєщина» на річці Десенка та «Чорторий» у парку «Муромець»;

за хімічними показниками – пляжі «Галерний» у Голосіївському районі, «Вербний», «Пуща-Водиця» на 5-7 лінії та «Острів Оболонь» в Оболонському районі.

Вінницька область:

за мікробіологічними та хімічними показниками: пляжі «Хімік», «Гонти», «Центральний» у м. Вінниця на р. Південний Буг.

Дніпропетровська область:

за хімічними показниками: пляж «Сагайдак» міста Дніпра, пляж міста Павлоград, дитячий пляж міста Самар;

за мікробіологічними та хімічними показниками: у межах пляжів міст Верхньодніпровськ, Жовті Води;

за мікробіологічними показниками: пляжі у місті Кривий Ріг на річці Інгулець та річці Саксагань, пляж в зоні набережної міста Кам’янське.

Житомирська область:

за мікробіологічними та хімічними показниками: пляж у м. Коростень (р. Уж), дитячий та дорослий пляжі у Гідропарку в м. Житомир на р. Тетерів;

за хімічними показниками: пляж у м. Звягель на вул. Богуна (р. Случ).

Київщина:

за хімічними показниками: міський пляж у Переяславі;

за мікробіологічними показниками: міський пляж «Центральний» у Білій Церкві.

Миколаївська область:

за мікробіологічними показниками: пляж «Райдуга» міста Первомайськ.

Полтавська область:



за мікробіологічними показниками: пляжі міста Кременчук на р. Дніпро та р. Сухий Кагамлик.

Рівненська область:

за хімічними показниками: пляж міста Здолбунів на р. Устя, міський пляж м. Млинів Дубенського району;

за мікробіологічними та хімічними показниками: міський пляж у м. Рівне (оз. Басів Кут), громадські пляжі міста Здолбунів на ставі Малопроточному.

Тернопільська область:

за мікробіологічними показниками: пляж в місті Хоростків Чортківського району біля урочища Дубина Чортківського району.

Хмельницька область:

за мікробіологічними показниками: пляж міста Нетішин;

за мікробіологічними та хімічними показниками: міський пляж у м. Хмельницькому.

Чернівецька область:

за мікробіологічними показниками: міський пляж у м. Чернівці.

У Закарпатській, Одеській та Сумській областях офіційно зареєстровані річкові пляжі відсутні. Інформацію про якість води у місцях відпочинку біля водойм рекреаційного та оздоровчого призначення можна знайти на сайтах обласних установ або у місцевих засобах масової інформації.

У зв’язку з воєнною ситуацією та загрозою для населення у 2025 році в Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях місцеві органи виконавчої влади не відкриватимуть зони відпочинку на водних об’єктах.

Нагадаємо, фахівці регіональних ЦКПХ щотижня здійснюють моніторинг якості води: відбирають проби з річок і водойм для лабораторного аналізу, щоб вчасно виявити перевищення показників, небезпечних для здоров’я населення.

Пам’ятайте: відпочивати та купатися можна лише у спеціально визначених і обладнаних для цього місцях. Такі місця визначаються рішеннями обласних військових адміністрацій або органів місцевого самоврядування.

Погодні умови можуть впливати на якість води у водоймах, які використовуються для купання, тому регулярно стежте за офіційною інформацією щодо безпечних територій для відпочинку та купання. Її публікують у засобах масової інформації, а також повідомляють за допомогою спеціальних інформаційних знаків тощо.