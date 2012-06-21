На півдні Чехії метеорологи зафіксували рекордно низьку для кінця літа температуру – мінус 8,5 градусів за Цельсієм.
Про це повідомляє Radio Praha.
«Найхолодніші ночі видалися в Карлових Варах, Ліберці, Вімперку. Найхолодніше було в Південній Чехії в містечку Волари. Тут метеорологи зареєстрували падіння температури нижче нульової позначки до рівня – 8,5°C», – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на всіх метеорологічних станціях, за винятком празького Клементинума, було зареєстровано нічне падіння температури повітря нижче 10°C. 41 станція з 146 повідомила про зареєстровані температурні рекорди.