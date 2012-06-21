Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Вчора, 14 травня у місті Виноградів Закарпатської області сталася трагедія. Під час демонтажних робіт на будівлі колишнього міського кінотеатру «Промінь» (збудований у 70-х роках минулого століття), які виконувала фірма з Дніпра, стався обвал будівельних конструкцій.
Загинула одна людина, ще один потерпілий отримав важкі травми.
Лихо сталося після того, як обвалилися стіна і дах будівлі, яку збиралися переобладнати під торговельний комплекс. Гуркіт рознісся на півміста, густим порохом все закрило довкола на десятки метрів. Як повідомила речниця ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир, рятувальники почали працювати одразу після події. Одну людину дістали з-під завалів без ознак життя. Жертвою виявився 63-річний виноградівець, який був зайнятий на ремонтних роботах. Ще один чоловік 37-річного віку є мешканцем Бердянська Запорізької області. З отриманими численними травмами його доставили в районну лікарню.
Під час обвалу сильно пошкоджено торгові ряди розміщеного поряд ринку «Урожай». Його директор Михайло Ліспух каже, що доведеться навіть закрити ринок на певний час для усунення пошкоджень.
Працівники служби з надзвичайних ситуацій другий день підряд продовжують розчищати завали. На це, за їхніми словами, піде ще кілька днів. Водночас свідки — очевидці події не розуміють, чому таку складну роботу як реконструкція доволі старої будівлі було доручено вести робітникам без кваліфікованого нагляду виконроба. Результатом цього і стала трагедія, яка призвела до жертви та значних матеріальних втрат.
Розслідуванням причин трагедії займаються слідчі Виноградівського відділення Національної поліції, які порушили кримінальну справу щодо порушень вимог законодавства з охорони праці.