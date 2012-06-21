У селі Містки на Сватівщині понад 2 тисячі жителів. Газогін тут будували більш як 12 років: почали із сусіднього Білокуракинського району, до Містків проклали торік улітку, відтоді робили розвідний у селі. Селяни радіють, кажуть, що тепер газ використовуватимуть навіть для опалення (адже старшим людям важкувато з дровами чи вугіллям).
«Будівництво, яке було розпочато 2006 року, нарешті завершено. Блакитний вогник запалає в домівках містківців. Його чекають 334 домогосподарства, а це майже 700 громадян. Це стало можливим завдяки спільній співпраці Сватівської РДА, ОДА, місцевого самоврядування і суб’єктів господарювання. В області, де триває війна, будують мости, відкривають молодіжні центри, вводять в експлуатацію нові газопроводи, живуть і працюють патріоти України!» — наголосив голова Сватівської РДА Дмитро Мухтаров. За його словами, загалом на газопровід було витрачено більше 10 мільйонів гривень.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»