У Міжнародному аеропорту «Херсон» відкрили реконструйований перон, аванперон та руліжні доріжки. Відтепер на території аеропорту функціонує перон завдовжки 330 і завширшки 126 метрів. На ньому одночасно можна розмістити на шести місцях стоянки літаки типу Airbus321 та Boeing 737-800 максимальною злітною масою до 80 тонн. Також відкрито аванперон завдовжки 150 і завширшки 40 метрів та 2 руліжні доріжки завдовжки 180 метрів.
Як зазначив голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, «у 2018 році планують оновлення світлосигнальної системи та системи курсової посадки. Ми маємо бути конкурентоспроможними серед інших областей, тож розвиватимемо аеропорт надалі». Директор КП ХОР «Херсонські авіалінії» Віталій Кучерук зазначає, що зручність аеропорту — один із вирішальних чинників для авіакомпаній, які мають намір співпрацювати з Херсонщиною. Також він анонсував, що до початку літнього сезону в аеропорту планують оновити зал вильоту, що розміщується на другому поверсі.
Відновлення аеродромних покриттів, поліпшення їхньої несучої здатності в аеропорту «Херсон» здійснювали протягом 2015—2017 років у межах проекту «Відновлювальні роботи покриття РД-1, РД-2, перону в аеропорту «Херсон» — реконструкція» загальною кошторисною вартістю 98,2 мільйона гривень. Фінансування відбувалося шляхом залучення коштів державного фонду регіонального розвитку (88,47 мільйона гривень) та обласного бюджету в сумі майже десяти мільйонів.
Реконструкція перону та аванперону в Міжнародному аеропорту «Херсон» дасть змогу підвищити авіаційну безпеку, уможливити відстій великотоннажних повітряних суден, стати набагато привабливішим для авіакомпаній та відчутно розширити географію польотів.